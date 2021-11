“Foi dinheiro público investido”, afirma vereador sobre a situação na Praia Formosa, em Aracaju

O vereador Anderson de Tuca (PDT), em sessão ordinária, nesta quarta-feira (17), falou sobre alguns pontos turísticos de Aracaju e o recente descaso com as fontes luminosas da Praia Formosa, no Bairro 13 de Julho. Durante a sua atividade física de rotina, o vereador se deparou com a fonte desligada, tanto as luzes quanto o movimento da água.

“Estava fazendo uma caminhada pela 13 de Julho, e lá tem um problema que me incomoda bastante. Para o turismo é necessário trazermos atrativos, quando eu participei da inauguração da Praia Formosa, tinha uma fonte iluminada, com uma água dançante, uma coisa que estimulava, porque é um atrativo, que se torna turismo e turismo para mim é emprego!”, o vereador lembrou ainda da dificuldade para o início das obras no local, e como era triste a situação que se encontrava.

Anderson de Tuca protocolou um requerimento, solicitando explicações para o não funcionamento da fonte. O vereador expôs, em sessão, um vídeo de como está agora e como era antes, criticou ainda o vandalismo que tem ocorrido nesses pontos turísticos, como furto de cabeamento, pichação, além dos assaltos à população. “Tudo é um atrativo, um incentivo e investimento, foi dinheiro público investido aí, então é necessário que a gente faça algo para coibir os assaltos. A Guarda Municipal faz ronda, mas tem horas que não estão lá e é nessa hora que aparecem os meliantes, e o que fazer para a gente coibir?”, finalizou.

Foto assessoria

Por Letícia Mendonça