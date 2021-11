Igreja Adventista será ponto de doação de sangue do Hemose no sábado

Com objetivo de aumentar o estoque de sangue do Centro de Hemoterapia de Sergipe, Hemose, os jovens adventistas da central de Aracaju, cederão o salão da igreja para se tornar uma grande sala de doação, neste sábado, 20/11, a partir das 9h. Técnicos do hemocentro montarão a estrutura para os membros não precisarem se descolocar até o Hemose para doar.

A líder de jovens do grupo, Mydian Moura , explica que a ideia surgiu com objetivo de facilitar as doações enquanto o culto acontece, além de conscientizar o público que ainda tem receio de doar. “Sabemos que aqui na igreja temos doadores em potencial, e muitas vezes, por falta de informação ou receio não fazem a doação. Trazendo esta base do Hemose para o nosso meio, com certeza facilitará as doações e conscientizará muitos membros sobre a temática”, enfatiza.

Segundo a assessoria de imprensa do Hemose, o estoque de sangue está em baixa durante o mês de novembro e tende a cair mais ainda em dezembro. A Igreja Adventista realiza durante todo o ano o Projeto Vida por Vidas, que incentiva a membresia a salvar vidas através da doação. “Somos parceiros do hemocentro e sempre atendemos aos pedidos para manter o estoque em alta. Jesus deu o seu sangue por nós, e precisamos fazer o mesmo pelo nosso próximo, demonstrando o amor que Deus nos ensinou através de ações. Por isso, pensamos nesta ideia para ajudar esta instituição que salva tantas vidas”, enfatiza Mydian.

A comunidade do centro que tiver interesse em fazer a doação também pode participar. “A nossa igreja estará aberta para receber todos os doadores da região juntamente com a equipe do Hemose, a partir das 9H. O nosso endereço é rua Lagarto, 1010, centro. Você, independente de religião ou credo, pode ajudar a salvar vidas”, finaliza a líder.

O projeto Vida por Vidas

A partir de uma iniciativa voluntária promovida pelos Jovens Adventistas, em 2005, nasceu o Projeto com a proposta de contribuir com os hemocentros através do incentivo à doação de sangue durante o período da Páscoa.

Este teria sido apenas mais um movimento de compromisso social, no entanto o Projeto atraiu a atenção da mídia em diversas regiões por onde ocorreram as doações, inclusive pelo fato de os bancos de sangue terem atingido seus limites de estoque.

Tudo isso contribuiu para que o Projeto fosse conhecido e reconhecido, através da capacidade de mobilização. Desde então, o Projeto acontece anualmente. Conheça mais o projeto no site www.vidaporvidas.com

Por Luciana Santana Diniz