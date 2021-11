Inscrições abertas para processo de remoção de professores

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas as inscrições para o processo de remoção de professores efetivos em regência de classe na Rede Pública Estadual de Ensino entre as dez diretorias regionais de educação, por meio do edital nº36/2021. O período de inscrição segue até o dia 23 de novembro. Para tanto, basta clicar em “Editais e Seleções” e depois acessar a página de inscrição no site da Seduc.

De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH/Seduc), Jorge Costa, o edital foi construído de forma coletiva com contribuições. “Fizemos reuniões com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) para alinharmos cada item do edital”, destaca.

No ato da inscrição, o professor poderá optar por uma das diretorias regionais de educação, associando à indicação a disciplina de acordo com a habilitação, bem como a atuação nas salas de recursos multifuncionais, para os professores que atuam, ou pretendem atuar, no atendimento educacional especializado. O professor que estiver cedido, licenciado ou afastado até o fim do período de inscrição não poderá participar desse processo de remoção.

O professor que tiver dois vínculos deverá solicitar por matrícula, conforme o interesse de remoção de cada vínculo. Poderão participar desse processo os professores lotados em centros de excelência, desde que não impliquem substituição e solicitem o desligamento do Programa, quando da convocação. A opção do professor deve ser exatamente correspondente ao seu regime de trabalho, considerando sua carga horária funcional ou com alteração sem data-fim.

Deverão ser anexados à inscrição a Declaração de Tempo de Serviço expedida pela diretoria regional de educação; fotocópia do diploma das habilitações; os professores com regência em classe de ensino regular que tiverem interesse em concorrer a uma vaga para a sala de recursos multifuncionais devem inserir também a fotocópia do diploma de especialização em Atendimento Educacional Especializado, ou em Educação Especial ou em Educação Inclusiva; declaração da unidade escolar informando que o docente poderá ser substituído ou se sua remoção implica substituição; e outros documentos indicados no edital.

Para ver o edital completo e efetuar a inscrição acesse a aba “Editais e Seleções” no site da Seduc ou clique no link:

https://bit.ly/3DFkpSR

Assessoria de Comunicação da SEDUC