Instituição facilita acesso à educação através de cursos digitais

Cursos de Direito, Saúde, Tecnologia, Fisiioterapia e Comunicação estão inseridos na oportunidade

Por Luiza Fruet.

A Black Friday teve início nos Estados Unidos e é conhecida mundialmente pelas grandes promoções realizadas por diversas lojas e empresas, sendo uma oportunidade do comércio ter altos índices de venda. Aproveitando esse período e o fato de que recrutadores de empresas se interessam por currículos atrativos, com cursos complementares, a GoKursos decidiu oferecer descontos especiais.

Por meio da campanha Go Friday, a GoKursos oferece descontos de até 80% em cursos de Fisioterapia, Saúde, Tecnologia, Comunicação, Aviação, Arquitetura, Química, entre outras áreas. Para aqueles que desejam estudar o Código de Processo Civil e os incidentes processuais de competência originária dos tribunais, o curso “Tutelas provisórias e procedimentos especiais” oferece desconto de 75%, passando de R$ 650 para R$ 159,90.

Em Engenharia, “Procedimentos para projetos e construção de estradas” pode ser adquirido por R$ 99,90. Já a formação Human-Centred Design (HCD), que tem como objetivo gerar soluções inovadoras para a sociedade, está com 50% de desconto. Os profissionais de audiovisual também não ficam de fora. O curso “A equipe de arte e suas respectivas funções”, por exemplo, saiu de R$ 120 para apenas R$ 14,90. Nas aulas, serão apresentados os fundamentos básicos da direção de arte e os processos que constituem o desenvolvimento e coordenação de um projeto.

“Esperamos que as pessoas encontrem a oportunidade que procuravam para estudar temas do seu interesse ou da área na qual atuam, adquirindo mais conhecimento e aperfeiçoando seus currículos. Como os cursos da GoKursos são reconhecidos no mercado de trabalho, essa é uma forma de se especializar em temas específicos e ter a certeza de que a certificação terá um impacto positivo na sua vida profissional”, afirma Simone Bérgamo, diretora acadêmica do grupo Ser Educacional.

A GoKursos é especialista em educação digital, oferece mais de 6 mil cursos em diversas áreas de ensino e disponibiliza, ao fim das aulas, certificações reconhecidas no mercado de trabalho. Seu objetivo é oferecer conteúdo de qualidade e ajudar profissionais e estudantes a desenvolverem habilidades e ampliarem seu conhecimento para conquistarem seus objetivos pessoais e profissionais. Para inscrições e mais informações, acesse o https://www.gokursos.com/black-friday.