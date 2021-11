Policiais do Denarc apreendem  mais de 100 kg de maconha em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do Departamento de Combate a Narcóticos (Denarc) apreenderam no final da tarde desta quarta-feira (17), mais de 100kg de maconha no interior de uma residência localizada no Conjunto Neuzice Barreto, município de Nossa Senhora do Socorro.

No momento da ação, o homem já identificado como Bruno dos Santos Lima fugiu do local ao perceber a presença das equipes policiais. “O imóvel estava vazio, sem móveis e era usada somente para o armazenamento de drogas. O entorpecente estava espalhado por vários cômodos” detalhou o diretor do Denarc, delegado André David.

A mãe de Bruno estava nas proximidades da residência e confirmou que a droga pertence ao filho. Ela prestou esclarecimentos no Departamento de Narcóticos. Toda droga foi encaminhada ao Denarc para os procedimentos necessários.

Neste ano, já foram presos quase 200 traficantes e ao menos cinco toneladas de drogas foram apreendidas. A Polícia Civil reforça a importância de informações pelo Disque Denúncia 181. As informações são gratuitas e o sigilo absoluto.

Com informações e foto SSP