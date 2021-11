“Prefeito, responda pelos problemas da cidade”, diz vereadora

A manifestação em frente à sede da prefeitura da capital dos 250 funcionários do transporte coletivo demitidos somente neste mês, foi destacada pela vereadora Emília Corrêa (Patriota) na Câmara de Vereadores que cobrou um posicionamento do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) sobre o problema.

“Os mesmos problemas. A mesma gestão. Agora, a situação só se agrava. Mas não vemos o prefeito da cidade falando no assunto. Por isso, alguém tem que tocar na ferida. É um problema sério. Nosso. Envolve grande parte da população aracajuana. Cada um têm que responder pelas suas responsabilidades”, pontuou Emília.

Para a vereadora, a omissão do gestor diante das centenas demissões, demonstra insensibilidade da administração pública. “Se calar enquanto tantos pais de famílias perderam seus empregos, não é a forma mais sensata e correta. Eles estão lá reivindicando seus direitos. Além do emprego, estão com pendências trabalhistas. Estão cobrando posicionamento de quem deveria chamar feito a ordem”, declarou.

Abrigos

Ainda envolvendo a temática, Emília abordou o perigo dos novos abrigos de ônibus instalados na Avenida Hermes Fontes. “Estive lá e, sinceramente, não sou especialista, mas não consigo entender como autorizaram aquilo. É visível o perigo. O risco é constante. Os carros passam quase subindo nos abrigos. Será feito alguma coisa enquanto ainda há tempo, ou só quando acontecer uma fatalidade?, questionou.

Foto Gilton Rosas

por Andrea Lima,