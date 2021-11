Prefeitura fiscaliza instalações do Natal Iluminado no Centro

Na manhã desta quinta-feira, 18, a equipe da Prefeitura de Aracaju realizou a vistoria das instalações do Natal Iluminado nas praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos, Almirante Barroso, e no Parque Teófilo Dantas, no Centro da capital.

A decoração natalina do Centro será acesa no próximo sábado, dia 20, às 17h30. Com tema “Magia e Renovação”, a iluminação é fruto da parceria entre a Prefeitura e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio/SE).

Participaram da vistoria as Empresas Municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e a Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), com a equipe técnica da Defesa Civil de Aracaju.

O presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, informa que a vistoria teve como objetivo reunir representantes dos vários órgãos da Prefeitura, para que juntos avaliassem as estruturas do Natal Iluminado. “Estamos trabalhando em parceria, deixando tudo pronto para que no sábado possamos acender as luzes da decoração natalina, momento tão esperado pela população e pelos turistas”, ressalta.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado, durante a vistoria foram identificadas algumas situações que podem ser melhoradas. “Nosso objetivo é reforçar a segurança estrutural de todos os equipamentos que foram montados. Também estamos recolhendo alguns documentos, chamados Anotação de Responsabilidade Técnica (ARTs), dos brinquedos infantis, para garantir o cumprimento das normas de segurança”, detalha.

Fonte AAN

Foto: Sérgio Silv