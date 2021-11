Confira a programação completa do 1º encontro dos hospitais filantrópicos, santas casas e entidades beneficentes de Sergipe

MANHÃ

– 8h30/9h15 – Abertura: Boas-vindas

Márcia Guimarães – Presidente da Federase

– 09h15/10h – Palestra: “A importância do Projeto ONG Transparente no Terceiro Setor e a sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados”

Ana Paula Machado Costa Meneses – Promotora de Justiça do Centro de Apoio Operacional do Terceiro Setor do MPE; e Ana Carolina R. Teles T. Santos – Especialista em LGPD. Mediadora: Dra. Carolina Santos Teixeira de Menezes.

10h/10h20 – Coffee Break

10h20/ 11h05 – Palestra: “Como o Ministério da Saúde pode fortalecer a assistência nas entidades Filantrópicas e Santas Casas”

Tiago Rangel dos Santos – Superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe. Mediador: Carlos Antônio Izidório.

11h05/13h50 – Almoço

TARDE

14h/14h45 – Palestra: “Os desafios da gestão da assistência materno infantil nas entidades filantrópicas”

Dra. Debora Cristina Fontes Leite – Diretora Técnica do Hospital e Maternidade Santa Isabel. Mediador: Dr. Bruno Matias de Carvalho.

14h45/15h30 – Palestra: “Os desafios da gestão da assistência da alta complexidade nas entidades filantrópicas”

Dr. Rilton Morais – Diretor Técnico do Hospital de Cirurgia. Mediadora: Dra. Silvia Fernanda Rocha Teles Tanzillo Santos.

15h30/15h50 – Break Fast

15h50/16h35 – Palestra: “Papel da CMB no fortalecimento das filantrópicas”

Flaviano Feu Ventorim – Vice-Presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hosp. e Entidades Filantrópicas – CMB. Mediadora: Dra. Marcela Pithon Brito dos Santos Carvalho.

16h35/17h – Encerramento

Diretoria Federase