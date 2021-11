Samuel parabeniza policiais militares da 3ª CIA/1º BPM por agirem rápido e evitarem que mulher cometesse suicídio

O deputado estadual Capitão Samuel fez questão de parabenizar e exaltar a ação rápida dos policiais militares da 3ª CIA/1º BPM, que no final da manhã da última terça-feira, dia 16, evitaram que uma mulher cometesse suicídio no viaduto Manoel Carvalho Déda, no Distrito Industrial de Aracaju.

“Uma brilhante ação dos meus colegas policiais militares que evitaram que uma mãe de família tirasse a sua própria vida, mostrando que a função de policial militar vai muito além do combate ao crime. Estes são nossos verdadeiros heróis de carne e osso. Parabéns a todos os envolvidos nesta exitosa ocorrência. Deus abençoe a todos”, disse o parlamentar.

Matéria do blog Espaço Militar