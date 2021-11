Seduc promove encontro de mobilização do Saeb no Agreste Sergipano

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou nesta quarta-feira, 17, mais um encontro de mobilização para a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que acontecerá no período de 22 de novembro a 10 de dezembro. Desta vez a reunião ocorreu na sede da Diretoria Regional do Agreste Sergipano (DRE3), em Itabaiana, com a presença de gestores escolares e secretários municipais de educação.

A diretora do Serviço de Planejamento e Ensino (Seplen) da DRE 3, Alessandra Santana Bispo, passou aos gestores as informações básicas sobre o Saeb, como data, público-alvo, de que forma a avaliação vai acontecer, quem serão os aplicadores, como será o atendimento para os alunos especiais, questionários dos gestores e professores, entre outras. “Este ano de pandemia foi bem problemático. Os gestores relataram bastante a ausência dos alunos. Queremos garantir a participação de, pelo menos, 80% dos alunos para que a escola tenha o resultado da sua proficiência divulgado e automaticamente o seu Ideb. É importante que a gente mobilize os gestores a fim de que possam levar à comunidade o conhecimento da importância dessa prova”, disse.

A diretora da DRE 3, Daniela Silva Santana, destacou a necessidade de mobilizar todos os envolvidos nessa ação preparatória para o Saeb. “Vamos intensificar a Busca Ativa Escolar para que a gente consiga levar todos os alunos à aplicação da prova. O Saeb vai nos dar um norte para o nosso trabalho. A partir do momento em que tivermos acesso aos resultados, vamos poder planejar as nossas ações pedagógicas voltadas sempre para uma melhoria na qualidade do ensino público do estado de Sergipe”, declarou.

Gestores escolares e secretários municipais mostraram-se engajados na mobilização dos alunos em torno da participação no Saeb. Foi o caso de Janice Sampaio, diretora do Colégio Estadual Eduardo Silveira, em Itabaiana. “Nós trabalhamos em busca de resultados. O Saeb vai nos mostrar o que foi trabalhado no período de pandemia e como ocorreu essa aprendizagem. Sabemos que foi difícil, mas temos de apostar em nossos alunos e ver se os professores conseguiram atingir os seus objetivos de trabalho”, afirmou.

A secretária de Educação de Ribeirópolis, Maria Jeane, também destacou a necessidade de os alunos participarem da prova. “O Saeb é uma avaliação muito significativa e necessária, pois vai nos direcionar a um caminho e a novas reflexões, e assim veremos de que forma poderemos melhorar esse quadro que está aí”, disse. Já a professora Daniela Mendonça de Carvalho, diretora da Escola Estadual Eliezer Porto, em Itabaiana, elogiou a iniciativa do encontro. “É muito importante que a gente saiba como lidar com a aplicação da prova do Saeb. Com os resultados do Saeb, nossas escolas terão um retrato de como nossos alunos estão, para ver o que precisa ser melhorado e como fazer essa aprendizagem acontecer”, declarou.

O Saeb é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e questionários aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais.

As provas são aplicadas nas categorias amostral e censitária, abrangendo o público-alvo das escolas públicas e privadas, nas turmas de creche ou pré-escola da Educação Infantil, 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª e 4ª séries do Ensino Médio. Em Sergipe, os alunos das escolas públicas serão submetidos à avaliação a partir do dia 22 de novembro, com previsão de conclusão em 10 de dezembro. A Rede Privada de Ensino também terá um cronograma de agendamento para efetuar a aplicação das provas.

Assessoria de Comunicação da SEDUC