Sindifisco realiza novo ato em frente ao Palácio e reivindica unificação da carreira tributária

Integrantes do Sindicado do Fisco de Sergipe (Sindifisco) voltaram a se reunir na manhã desta quinta-feira (18), em frente ao Palácio dos Despachos, para protestar contra o modelo de concurso público que vem sendo desenvolvido pela pasta Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

Para o presidente do Sindifisco, o projeto inicial do concurso público afeta de maneira negativa os auditores fiscais. O impasse entre o Sindifisco e a Sefaz já dura mais de seis meses.

A categoria se mantém unida reivindicando do governo estadual a Carreira Única na administração tributária e que o Concurso Público na Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz/SE), seja organizado observando a Lei Complementar (LC 283/2016), legislação que trata da Carreira dos Auditores (as) Fiscais Tributários (AFTs).

Em plena mobilização, o Sindicato do Fisco de Sergipe (SINDIFISCO/SE) iniciou a semana com a ‘Operação Concorrência Leal’. E na semana passada, dia 11, teve protesto com apitaço e um ‘Abraço Simbólico’ na sede da Sefaz.

Foto: Sindifisco