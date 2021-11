“Foi uma covardia o que o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, fez com governador Belivaldo Chagas” diz vereador

O vereador Neto Batalha afirma que “foi uma grande covardia e uma tamanha ingratidão o que o prefeito Marcos Santana fez com Belivaldo Chagas”.

A afirmação do vereador foi feita na manhã desta quinta-feira (18) após varias críticas ao prefeito, durante entrevista ao jornalista Ewerton Junior, no programa Sem Censura, na Sara Brasil FM 97.1.

Dentre as inúmeras críticas, o vereador disse que o prefeito Marcos Santana “faz uma política de forma ditatorial”, uma vez que todos os seus projetos, mais de 10 segundo o parlamentar, são negados no legislativo.

No Câmara dos Vereadores apenas Neto Batalha e o vereador Leandro da Renovação são de oposição, contra 15 na situação.

O vereador, que é filho do ex-prefeito de São Cristóvão, Armando Batalha, criticou as escolhas do prefeito para algumas secretarias, como a indicação da filha do prefeito a pasta da Saúde, que segundo Batalha em meio a uma pandemia deveria ser uma indicação técnica; outra indicação que foi criticada pelo vereador foi a do Secretario de Esporte, que foi candidato a prefeito em Nossa Senhora do Socorro, “será que São Cristóvão não tem ninguém que possa assumir essa pasta?” indagou Neto Batalha.

O parlamentar disse que a gestão faz um “marketing mentiroso”, já que investe milhões em publicidade e “vende” uma cidade maravilhosa, mas a população segue sofrendo a má gestão.

Segundo o vereador, boa parte das grandes obras do município foram realizadas pelo governo do estado e a prefeitura usou a seu politicamento a seu favor e depois que as obras foram encaminhadas o prefeito Marcos Santana anunciou apoio a pré-candidatura de Rogério Carvalho, oposição ao governo.

“Foi uma grande covardia e uma tamanha ingratidão o que o prefeito fez com Belivaldo Chagas, visto o volume de obras que o governador fez e faz por São Cristóvão”, disse Neto Batalha sobre o apoio de Marcos Santana a Rogério Carvalho.

Por Ewerton Junior, programa Sem Censura, da Sara Brasil FM 97.1