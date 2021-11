Vereador Sávio cobra ação da SMTT no bairro Aruana, em Aracaju

Utilizando a Tribuna, no Grande Expediente, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) cobrou, mais uma vez, a a intervenção da SMTT na colocação de redutores de velocidade em importante via do bairro Aruana, zona sul da cidade.

Sávio recordou que a indicação foi feita desde o início do mandato. “Em janeiro, assim que chegamos à Câmara, protocolei essa solicitação a SMTT. Até agora, não tivemos a resolução do problema. Faço a indicação após solicitação da comunidade, principalmente, quem frequenta a Paróquia Santa Dulce dos Pobres”, relatou.

O parlamentar destacou que redutores de velocidade são importantes para conter o número de acidentes. “Recordo que a via é muito movimentada e necessita urgentemente de uma intervenção. Inadmissível que, depois de tantas indicações, até agora nada foi feito. Lembro que redutores de velocidade trazem mais segurança para as pessoas que transitam ali. Então, por favor, SMTT, peço que olhem para essa necessidade urgente, destacou.

Por Marcos Simões