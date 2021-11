Zezinho Sobral destaca a importância da inclusão e inovação tecnológica para os sergipanos

Incentivador de ações voltadas para aplicações de novas tecnologias que atendam e facilitem a vida da população, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou do evento ‘Inovar é Preciso’, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), a Inova + Sergipe, a Fecomércio e o Sebrae. O encontro aconteceu nesta quinta-feira, 18, e teve como foco

debater iniciativas de promoção, fortalecimento e construção de uma agenda de conhecimento e inovação em Sergipe.

“A ação foi muito positiva para apresentar e debater a importância da ciência e das novas tecnologias para promover mais avanços para nossas cidades e ao estado como um todo, tornando-os cada vez mais humanos, modernos e criativos. É sempre importante discutir inovação e tecnologia porque refletem positivamente na economia, na infraestrutura, educação, saúde, segurança e turismo. É preciso sempre incluir todas as pessoas digitalmente”, complementou Zezinho Sobral.

“Hoje, vivemos em um ambiente de total inovação tecnológica. A inclusão digital e a modernização são essenciais. Não dá para viver em um mundo sem de adaptar às tecnologias. Estamos estudando um Projeto de Lei que trata da modernização e do incentivo do desenvolvimento tecnológico em Sergipe e nosso mandato está à disposição para somar e viabilizar normativas necessárias para regulamentar essas propostas”, destacou Zezinho Sobral, que participou da solenidade ao lado da vice-prefeita Katarina Feitosa, do deputado federal e presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, do reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Santana, do coordenador do projeto Inova+Sergipe e presidente do Sinformática-SE, Roger Barros, e representantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), a Inova + Sergipe, a Fecomércio e o Sebrae.

Para o coordenador do projeto Inova+Sergipe, Roger Barros, o evento foi uma agenda propositiva para o ano de 2022. “Ciência, tecnologia e inovação são temas que precisam estar na mesa de pauta. Sergipe é um estado pequeno geograficamente e grande potencialmente. É essencial ter a união de atores como governo, prefeituras, universidade, entidades e a sociedade em prol da tecnologia e inovação. Precisamos incentivar o jovem desde a escola sobre empreendedorismo, criatividade e inovação, para que futuramente nossa sociedade ganhe com bases tecnológicas, gerando emprego e renda”, afirmou Barros.

Para a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitosa, “é de grande importância discutir inovação e tecnologia, incluindo sempre no planejamento estratégico. É preciso sempre incorporar a tecnologia a favor das pessoas e aproximar tecnologia do público”.

Na opinião do deputado federal Laércio Oliveira, é fundamental sempre ouvir a ciência em favor da população. “Devemos sempre ouvir as necessidades, buscar a governança e a responsabilidade, para tornar Sergipe um case de sucesso na área de inovação e de conhecimento, buscando e valorizando talentos”, disse.

Ascom – Deputado Zezinho Sobral