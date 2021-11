Belivaldo anuncia possível reajuste aos servidores e diz: “cheguei para resolver e estou resolvendo”

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está comemorando o equilíbrio fiscal das contas do Estado e, por conta disso, já sinalizou que os servidores públicos estaduais poderão ter um reajuste a partir do ano que vem.

Há mais de 10 anos sem reajuste, os servidores públicos vem participando de várias reuniões realizadas pela Mesa de Negociação criada pelo governo do Estado, no sentido de atender as reivindicações, porém, segundo Belivaldo “só faremos compromisso quando tivermos os dados da receita do estado, após o fechamento do balanço anual”, explicou o governador.

Após conseguir pagar os salários dos servidores dentro do mês, Belivaldo anunciou o antecipação do pagamento do 13º Salário do funcionalismo para dia 30 deste mês.

Na manhã desta sexta-feira (26), durante entrevista ao radialista Alex Carvalho, na Aperipê, sem falar em percentual, Belivaldo informou que estão sendo feitos os estudos para que, após o encerramento do ano em relação as contas do estado, ele possa falar sobre o possível reajuste. “Só vamos falar sobre isso depois de dividir, multiplicar, somar, fazer todas as operações possíveis e imaginárias para ver o que eu posso conceder de aumento aos servidores, se um por cento, se dois por cento, se mil por cento, não sei. Só vou fazer aquilo que eu tiver condições de fazer. Portanto, enquanto eu não fechar as contas de 2021 para saber efetivamente o que eu posso fazer pelos servidores, principalmente os servidores que ganham salário mínimo, meu foco agora é poder saber o que fazer, em especial com os pequenos. Algo deverá ser anunciado. O que eu anunciar é porque vai ser possível pagar”, garantiu o governador.