Baixo São Francisco recebe o ‘Drible contra as drogas’, projeto do Batalhão da Restauração

Nesta quarta-feira, 17, o Batalhão da Restauração, interiorizando o trabalho de proteção às crianças, prevenção ao uso de drogas e a violência infantil, implantou mais um Pólo do Projeto Drible contra as drogas no município de Propriá. O objetivo é de que mais de 50 crianças da região sejam assistidas.

Segundo o Capitão Samuel, é muito gratificante ver este projeto se espalhar pelo estado. “Ficamos muitos felizes com a parceria, especialmente pela partição do ex-jogador Nêgo, filho de Marli e com a igreja Batista. Certamente, os jovens vão ganhar muito com a chegada do projeto”, afirma.

Fonte e foto assessoria