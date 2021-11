Caminho incerto em rotas tortas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Os bastidores políticos estão bem antenados na sucessão estadual. Embora se mantenha em pausa na superfície, as conversas se ampliam em encontros dos prováveis candidatos a governador, junto às bases eleitorais, principalmente em cidades de médio e grande portes. O governador Belivaldo Chagas ainda não sinaliza para uma primeira reunião da aliança, a fim de levar à discussão de como será feita à escolha, entretanto o pré-candidato do PT, senador Rogério Carvalho, se articula junto a apoiadores, inclusive promovendo encontros em residências e levando com ele setores do marketing que aferem chances.

O bloco petista avalia vitória de Rogério em Sergipe e alegam uma razão forte: candidatura de Lula a presidente da República. Têm certeza que não haverá um único voto no ex-presidente que também não seja marcado para o senador. Não há dúvida quanto ao apoio de Lula a Rogério, de tal forma que um membro do PT, integrante da comitiva do pré-candidato à sucessão no Estado, falou com convicção que “nem Marcio Macedo mudaria essa posição do líder maior do partido no Brasil”. Não deu para entender o “porquê de Marcio Macedo”, mas se entende que o objetivo é fortalecer a declaração.

Os candidatos a pré-governador pela base aliada são os mesmos – Fábio Mitidieri, Edvaldo Nogueira, Laércio Oliveira e Ulices Andrade – que também não estão parados. Não se excedem porque esperam uma definição do governador Belivaldo Chagas, mas fazem a “chamada política entre amigos e aliados”, que de todas as formas movimentam suas bases eleitorais. Alguns deles acreditam que dezembro será o mês da abertura das reuniões, entre lideranças da base aliada, para indicação de quem eles consideram o melhor para disputar a sucessão estadual. Mas há quem acredite que esse anúncio será adiado para depois do carnaval. Entretanto, o governador ainda admite que o momento seja de ouvir mais do que falar e iniciar o processo de escolha sem precipitações.

Dentro da base aliada não há dúvida do apoio de Lula a Rogério, mas há quem imagine que o ex-presidente não será tão incisivo em suas posições, porque tem consciência que o bloco esteve sempre com ele nas eleições anteriores e continua consciente da margem de voto que ainda mantém nessa aliança que se iniciou com o ex-governador Marcelo Déda em anos anteriores, quando o PT integrava e liderava o bloco. Entretanto, a maioria dos petistas tem certeza que isso passou e que o ex-presidente Lula reconhece que o partido precisa retornar ao comando político do Estado.

Um fato recente desencantou parte dos integrantes do PT: a decisão do PL em não se aliar a nenhum partido de esquerda. Um dos seus membros disse que as conversas com o ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL), de Itabaiana, estavam avançadas e lamentou que com essa nova orientação do partido a composição se complica. Mas, um outro petista interrompeu a conversa e levantou a lebre: “e se Francisquinho resolver trocar de sigla?” Tudo na base da possibilidade, sem que haja nada de concreto para que esse questão dos liberais aconteça, até porque se fala em Brasília que o presidente do PL, Waldemar da Costa Neto, “quer Bolsonaro no partido para eleger um maior número de parlamentares e ficar com Lula se eleito presidente”.

Muitos comentários e tudo ainda sem certeza do que possa acontecer num pleito em que o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) começa a dar sinais de crescimento. Uma incógnita afinal…

Bosco Costa a Governo

O deputado federal Bosco Costa (PL) diz que caso Valmir de Francisquinho não aceite disputar o Governo, o seu nome estará à disposição do partido.

*** – Sou candidato à reeleição em 2022, mas também sou um soldado do partido. Se for convocado para disputar outro cargo, não terei dificuldade em pensar, disse.

*** Segundo Bosco, quem está na política não deve ter medo de enfrentar qualquer batalha. “Havendo convite para disputar o Governo não vejo qualquer dificuldade. Não tenho medo”, garante.

Lembra ano de 2002

Bosco lembrou que em 2002 era presidente da Assembleia Legislativa e tinha sua candidatura arrumada para disputar o terceiro mandato de deputado estadual, quando foi convidado para ser candidato a governador e aceitou.

*** – Depois não me quiseram e colocaram o senador Francisco Rollemberg. Fui candidato a deputado federal e me elegi, disse.

Ouvir mais que falar

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não fala ainda publicamente sobre sucessão estadual. Cuida de projetos administrativos e de levar adiante questões do Estado.

*** Entretanto, em encontros com lideranças políticas, deixa passar algumas opiniões sobre a indicação do candidato a governador pela base aliada.

*** Mas acha que o momento é de ouvir mais do que falar e iniciar o processo sem precipitações…

Se passar selado…

Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) trabalha firme como presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Esteve em Brasília onde convidou ministros e parlamentares para 81ª Reunião Geral da FNP, que acontecerá dias 25 e 26 em Aracaju.

*** Vai movimentar a cidade com o turismo de eventos, mas tem gente avaliando que Edvaldo está fazendo campanha para ser o candidato da base aliada a governador.

*** Edvaldo não fala em disputar mandato em 2022, “mas se o cavalo passar selado…”

Chamar feito à ordem

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), é candidato à reeleição, mas está à disposição do grupo para integrar a chapa majoritária. Acha que “Belivaldo Chagas deve chamar o feito à ordem”.

*** É a favor de que até dezembro inicie o processo de escolha da chapa majoritária pela base aliada, que terá o seu aval.

*** Admite que a oposição esteja começando a se movimentar sobre isso e toma fôlego, embora sem demonstrar força para composições.

Rogério prepara projeto

Aliados e eleitores firmes do senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador, dizem que ele tem caminhado mais do que “cobra caninana”.

*** Segundo uma fonte do PT, o senador Rogério Carvalho neste momento está bem focado no planejamento de campanha e projeto de Governo.

*** A informação é que o senador iria conversar com técnicos como João Andrade – ex-presidente do Banese – sobre plano econômico e Genival Nunes sobre o meio ambiente.

André tem sido aliado

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), pré-candidato a governador, diz que tem conversado sempre “com nossa base”.

***Reconhece que “tudo está caminhando como tem que ser. A partir do mês que vem, a coisa começa a se definir”, admite.

*** Segundo Fábio, o ex- deputado federal André Moura tem sido um “aliado importante e muito leal. Tem a nossa preferência para o Senado”.

Questão de São Cristóvão

O governador Belivaldo Chagas, ao lado do secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, esteve com o deputado estadual Capitão Samuel, ontem à tarde.

*** O objetivo da audiência foi tratar das demandas da segurança pública. Também conversaram sobre a política em São Cristóvão.

*** O governador teria gostado da disposição do bloco formado pela oposição, em desejar dialogo no sentido de apoiar candidato à sucessão indicado pelo grupo, já que o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, anunciou que apoia Rogério Carvalho (PT).

Problemas crescem

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) admite que “os problemas seguem crescendo e se acumulando no Brasil. Fome, desemprego, inflação, corrupção…”.

*** Para ele, “as soluções reais só serão construídas com diálogo, tolerância e ciência, ou seja, com política de verdade, não essa mistura de desvios, preguiça e boçalidade que testemunhamos”.

Sobre a Petrobras

O senador Rogério Carvalho (PT) disse que “na pandemia, o barril do petróleo caiu a US$ 20 e essa queda não foi repassada ao povo para garantir o lucro de poucos acionistas privados da Petrobras, que são fundos com muita influência no Governo”.

*** E conclui: “Se Bolsonaro quisesse, ele já teria resolvido esse problema”.

Encontro no Agreste

O senador Rogério Carvalho (PT) vai promover na próxima segunda-feira um encontro de lideranças e prefeitos do Agreste, na cidade de Itabaiana.

*** Na pauta a discussão de questões regionais e uma espécie de prestação de contas do mandato do senador nestes três anos.

*** Nos bastidores, as conversas políticas vão acontecer para valer…

Giro pelas redes sociais

Álvaro Dias – Além da sabatina de André Mendonça, nada menos do que 217 projetos de lei estão parados na Comissão de Constituição e Justiça, pendentes de análise.

Marcelo Backes – Até Eliane Cantanhêde está sabendo resumir a polarização: “Bolsonaro é um fiasco e Lula é um sucesso.”

José Roberto Beolchi – Os petistas estão muito confiantes de que a discussão política sobre as condenações de Lula será como a discussão que se travou nos tribunais.

Nanifsouza – A Jovem Pan é um “jornalismo” que espalha desinformação, mentiras e que só sabe lamber o saco do “presidente” Bolsonaro.

Blog do Noblat – Governo aceita tornar Auxílio Brasil de R$ 400 permanente e fatiar PEC dos Precatórios para facilitar acordo no Senado.

Ananias Oliveira – Quem é General da Reserva de Exército Guilherme Cals Theóphilo Gaspar de Oliveira? Qual a relação dele com Moro e Tasso Jereissati?

TV Cultura – O estudo, que analisou mais de 30 pesquisas em todo o mundo, avaliou intervenções não farmacêuticas contra a Covid-19.

Revista Fórum – Inep coloca sob sigilo processo que permitiu entrada da PF em sala reservada do Enem.