Nesta quinta, dia 18, por volta das 18h30, no bairro Jardins, o veículo Renault/Logan, cor preta, placa policial OEN-2698, foi roubado por dois meliantes, mais precisamente em frente ao Hospital Primavera. Os dois infratores são de cor clara e estavam trajando bermudas.

O veículo está em nome de Altino Santos da Fonseca.

Quem tiver qualquer informação acerca do paradeiro do veículo, favor acionar a polícia através do número 190.

Matéria do blog Espaço Militar