Chapa liderada por Salete Barreto investirá na qualificação da contabilidade sergipana

Compreendendo que o profissional contábil é indispensável no quadro de qualquer empresa ou instituição, a candidata à presidência do Conselho Regional de Contabilidade (CRCSE), Salete Barreto, afirma que a Chapa 1 investirá na qualificação da categoria.

O plano de ações elaborado pela contadora visa garantir, através da atuação do CRCSE, que os contabilistas sergipanos estejam cada vez mais preparados para assumir a importante função que desempenham na sociedade.

“Nosso lema é a capacitação. Iremos atuar com afinco para manter uma agenda regular de cursos e treinamentos, na capital e no interior do estado, incentivando o aprimoramento da classe e a inserção dos profissionais no mercado de trabalho. E para atender as necessidades da classe, vamos consultar os contabilistas periodicamente para que eles opinem sobre os temas de cada qualificação”, explica Salete Barreto.

De acordo com ela, a Chapa 1 realizará um cadastramento junto aos profissionais de contabilidade para enviar propostas e avisos de cursos, treinamento e informações técnicas, através do aplicativo WhatsApp. Além disso, o Conselho ofertará uma nova turma de Mestrado em Contabilidade e divulgará, frequentemente, cursos práticos gratuitos na modalidade EAD.

“Todo esse trabalho visa impulsionar o desenvolvimento de habilidades multidisciplinares, com foco no novo perfil de atuação profissional (contador/consultor). Queremos que os contabilistas de Sergipe se destaquem em sua área, que alcancem seus objetivos na profissão e, principalmente, que tenham o CRCSE como parceiro neste processo”, ressalta Salete Barreto.

A Chapa 1 também irá manter o Encontro dos Contabilistas dos Municípios Sergipanos, e o projeto CRC no Interior, fortalecendo a interiorização das ações do Conselho.

POR ASCOM/CHAPA 1