Covid-19: Rosário inicia aplicação da dose de reforço em pessoas acima dos 18 anos

Nesta sexta-feira (19), o município de Rosário do Catete iniciou a aplicação da dose de reforço contra o coronavírus em pessoas com idade acima dos 18 anos. As doses de reforço serão aplicadas todas as segundas, quartas e sexta-feiras, das 8h às 11h30, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Praça Dr. Clodoaldo Passos. As terças e quintas são dedicadas à aplicação da segunda dose para o público maior de 12 anos com ou sem comorbidades. As pessoas devem comparecer à sede da Secretaria de Saúde, munidos com documento de identidade, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cartão de vacinação.

A medida integra a campanha “Mega Vacinação” para reforçar a imunização dos brasileiros contra Covid-19, lançada pelo Ministério da Saúde no início desta semana. A expectativa é que 158 milhões de pessoas, com mais de 18 anos, recebam a dose de reforço em todo o país. O intervalo de aplicação foi reduzido de seis para cinco meses a partir da conclusão do ciclo vacinal de todos os imunizantes.

O município de Rosário do Catete já havia iniciado a aplicação da dose de reforço em profissionais de saúde e em idosos a partir de 60 anos de idade. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até 12 de novembro, 7.816 pessoas receberam a aplicação da primeira dose (ou dose única em alguns casos) da vacina contra Covid-19. Em relação à segunda dose, 5.858 pessoas já receberam o imunizante. 470 pessoas receberam a aplicação da dose de reforço. Além das pessoas com idade acima dos 12 anos de idade com e sem comorbidades, o quadro atualizado de vacinas aplicadas também inclui profissionais de saúde, da segurança pública, da indústria, de transporte, da educação e da limpeza; gestantes, puérperas, lactantes, pessoas com síndrome de Down e autistas.

