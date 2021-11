SES alinha com os 75 municípios campanha de ‘Mega Vacinação’ a partir de sábado

Na tarde desta quinta-feira, 18, a secretária de Estado da Saúde (SES), Mércia Feitosa, acompanhada de sua equipe técnica, se reuniu de forma remota com representantes dos 75 municípios, para alinhar sobre a campanha de “Mega Vacinação” contra a Covid-19 que ocorre neste sábado, 20, em todo o Estado.

A campanha de mobilização nacional tem como intuito reforçar a importância da população completar o ciclo vacinal, ou seja, tomar as duas doses do imunizante contra a Covid-19, mesmo após o prazo recomendado pelos fabricantes das vacinas, além do inicio da aplicação da dose de reforço para todas as pessoas de 18 anos e mais, cinco meses após a vacinação completa.

“Através da vacina podemos frear a Covid-19. O Ministério da Saúde (MS) deu início a esse movimento, entendendo a situação que estamos vivenciado. Nesse sentido, vamos oportunizar esse dia para fazer as vacinações contra a Covid-19: a primeira dose de quem não tomou, a segunda dose e o reforço”, destaca a secretária de Saúde, Mércia Feitosa.

Além de reforçar que os “atrasadinhos” podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) neste sábado, para tomar a primeira ou segunda dose, o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio, explicou na reunião que, a partir de agora, também muda o intervalo para aplicação da dose de reforço, reduzindo de seis para cinco meses após a conclusão do ciclo vacinal.

“Para essa campanha além da vacinação completa, a dose de reforço foi ampliada para todas as pessoas de 18 anos e mais, cinco meses após a vacinação completa, precisamos aumentar D1, aumentar D2 e a dose de reforço. Precisamos correr atrás e criar estratégias para atrair quem não tomou a primeira e segunda dose”, disse Marco Aurélio.

A campanha de “Mega Vacinação” contra a Covid-19 segue até o dia 26 de novembro em todos os municípios sergipanos.

Informações e foto SES