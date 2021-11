DHPP e Dipol efetuam a prisão de executores e mandante de homicídio

Nesta quinta-feira, 18, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) efetuaram a prisão dos suspeitos apontados como executores e mandante de crime de homicídio praticado no bairro Bugio. Em conjunto, o DHPP e a Dipol trabalharam para elucidar o delito praticado no dia 26 de dezembro de 2020.

Segundo investigações, a vítima José Luiz Lima estava acompanhada de Alexsandro Calado de Souza e Alexandre Feitosa dos Santos ― popularmente conhecido como “Xambrega” ―, que são apontados como executor e mandante respectivamente. Os três indivíduos estavam no interior de um veículo, quando, durante uma discussão no desembarque, José Luiz foi alvejado pelas costas por cinco disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no bairro Bugio, nas proximidades da Praça Minervino Silva, por volta das 10h da manhã.

Além das prisões de Alexsandro e Alexandre, outro mandado de prisão foi cumprido contra Iury dos Santos, apontado também como executor, além de ser o proprietário do veículo em que todos estavam no momento do homicídio. No entanto, Iury já se encontra detido no Presídio Militar (Presmil) pela prática de outro homicídio.

Fonte e foto SSP