Governo realizará III Leilão de Bens Móveis Inservíveis

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Administração(Sead), realizará no próximo dia 3 de Dezembro, às 10h, o III Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública.

O pregão irá ocorrer apenas na modalidade online e a alienação será realizada exclusivamente no site rjleilões do leiloeiro público oficial, Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, que está regularmente inscrito na Junta Comercial de Sergipe (Jucese), sob a matrícula no 11/2007.

Qualquer pessoa devidamente credenciada poderá dar lances e arrematar bens como: veículos, computadores, motos aquáticas, ar condicionados, televisores, entre outros. O credenciamento iniciou nesta quinta-feira(18) e está sendo realizado pelo site www.rjleiloes.com.br e prossegue até dia 1 de dezembro.

“Serão ofertados 53 lotes, e a estimativa é de arrecadarmos aproximadamente R$ 500 mil.” disse o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (SUPAT), Wedson Andrade Nunes.