Jaqueline Sena ganha Prêmio Conarec pela Hapvida

Diretora-executiva do Sistema Hapvida destaca investimentos em inovação da companhia, em todo o Brasil

Diretora-executiva do Sistema Hapvida, Jaqueline Sena conquistou o Prêmio Conarec de profissional do ano no setor de relacionamento em saúde. A executiva, que já atua há mais de 16 anos na empresa, recebeu a premiação no Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente, no dia 09 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O Sistema Hapvida é um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil, com mais de 7,1 milhões de clientes, com cerca de 37 mil profissionais de saúde em 47 hospitais, 199 clínicas médicas, 47 prontos atendimentos e 172 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Ao todo, o sistema conta com as operadoras RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, Promed e Hapvida, além da healthtech Maida.

“Esse prêmio traz o sobrenome Hapvida, a empresa que tem como propósito cuidar da saúde integrada e salvar vidas. Durante essa pandemia, podemos fazer a diferença na vida dos brasileiros. Estamos construindo o caminho certo por meio da transparência com nossos clientes, parceiros e fornecedores, com base nos pilares da empresa: qualidade, acolhimento, eficiência, inovação e colaboração entre equipes. Continuaremos investindo na saúde do Brasil”, explica a diretora.

Jaqueline Sena destaca os investimentos feitos pelo grupo em biometria facial para consultas odontológicas, canais múltiplos de autoatendimento, avaliações da qualidade dos atendimentos prestados e telemedicina. “A pandemia nos trouxe um desafio enorme. Desde o seu início, fizemos mais de 900 mil teleconsultas. Isso comprova a adesão dos clientes a essa plataforma”, detalha ela.

A diretora também ressalta o Programa Explora, voltado para inovação tecnológica, com startups que fomentam a inteligência em saúde em várias áreas da empresa.

