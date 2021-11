Prefeitura de Malhador receberá 200 mil em investimentos na saúde

Recursos destinados pelo deputado estadual Talysson de Valmir servirão para melhorias na rede de saúde do município

Na manhã desta quinta-feira, 18, o prefeito de Malhador, Assisinho, esteve na Secretaria de Estado da Saúde, em Aracaju, para assinar o convênio que garante o recebimento de 200 mil reais para investimentos na saúde. Os recursos foram destinados através de emendas parlamentares do deputado estadual Talysson de Valmir.

“Cada deputado estadual tem o direito de indicar, anualmente, 1 milhão e meio em recursos para os municípios. Sergipe tem 74 cidades, fica praticamente impossível de dividir para todos, mas há aqueles que não podemos deixar de atender, como é o caso de Malhador, cidade querida. Atendendo à solicitação do prefeito Assisinho, já destinamos no final do ano passado e o dinheiro está sendo liberado para complementar o montante de recursos da saúde de Malhador”, informa o deputado Talysson de Valmir.

Para o prefeito do município Assisinho, “os recursos destinados pelo deputado Talysson chegam em boa hora, uma vez que a saúde se prepara para o ano de 2022, montando o seu calendário de eventos, lançamento de novos programas e ações que serão desenvolvidas no decorrer de todo o ano. Com o dinheiro já na conta, dá pra planejar melhor”, finalizou comemorando.

Na secretaria, a comitiva foi atendida pelo gerente de convênios, Iedo. Também se fez presente ao ato a Secretaria Municipal de Saúde Luanna Costa, que destacou a importância da chegada de mais recursos. “Estamos fazendo um trabalho que visa atender a todos os que buscam pela rede municipal de saúde. Com a chegada de mais recursos, temos a garantia de que o trabalho terá continuidade no próximo ano.”

