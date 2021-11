Presidente da Câmara de Lagarto, Amilton Fontes, é reeleito para o biênio 2023/2024

Na manhã desta quinta-feira, 18, aconteceu a nova eleição da mesa diretora para o biênio 2023/2024 na Câmara Municipal de Lagarto. O processo eletivo aconteceu por recomendação do Ministério Público, que recomendou anular o anterior, feito em abril deste ano.

A nova eleição aconteceu com chapa única, e o atual presidente, Amilton Fontes (PSC), foi reeleito. Ao seu lado, na mesa, ficaram: Marcelo de Denilson (PSD), vice-presidente, Marta da Dengue (MDB), 1ª secretária, e Vilânio do 13 (PSC), 2º secretário. A chapa recebeu um total de 15 votos a favor.

Em sua fala, o presidente reeleito da Casa Legislativa destacou o sentimento de gratidão com o resultado da eleição. “Nós não estamos decidindo apenas uma presidência. Estamos decidindo uma gestão com 17 vereadores, os próximos trabalhos do nosso município, então eu começo minha fala agradecendo. Tivemos a nossa eleição feita de forma democrática, então agradeço a todos que colaboraram para esse momento”, afirmou.

E continuou “quero agradecer ao ex-deputado Sérgio Reis, também deixo meu agradecimento ao deputado Gustinho Ribeiro, por ter permitido e apoiado os vereadores da situação a votarem em mim. Para depois não dizerem por aí que estou subindo em palanque político, muito pelo contrário, os dois me deram o maior apoio. Agradeço também a população lagartense pela confiança depositada em mim”, afirmou ele, que também agradeceu a seus familiares e amigos, além dos funcionários da Câmara de Lagarto.

Fonte: Ascom CML