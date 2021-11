Presidente do  diretório estadual do PROS diz que não possui nenhum entendimento com PT

O Presidente do Diretório Estadual do PROS, ex-vereador Cabo Amintas, divulgou uma nota na manhã desta sexta-feira (19), informando que a direção Estadual do PROS “vem a público esclarecer que, a respeito de notas publicadas em colunas políticas locais, que não possui nenhum entendimento com o Partido do Trabalhadores para as eleições do ano que vem, assim como não formará coligação com nenhum partido político do espectro da esquerda”.

Na nota, cabo Amintas diz que, “caso não haja novidade, o partido montará chapa completa para o pleito incluindo os cargos majoritários”.

Por fim, a nota diz ainda que “atualmente cogitam os cargos de Governador e Senador da República (sem ordem definida) o ex- deputado federal Jorge Alberto e um coronel da ativa da Polícia Militar cujo nome será divulgado no momento oportuno”.