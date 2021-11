PT e PDT, a revanche

Por Adiberto de Souza *

Nos últimos dias, os pré-candidatos a governador mais citados pela mídia são Rogério Carvalho (PT) e Edvaldo Nogueira (PDT). O petista praticamente já definiu a sua participação na disputa eleitoral do próximo ano, enquanto o pedetista ainda precisa ter a candidatura aclamada pelo grupo governista. Caso Edvaldo venha a ser o escolhido pela base situacionista, teremos em 2022 uma revanche das eleições do ano passado, vencidas por Nogueira. Em 2020, o PT rompeu com o PDT para tentar eleger Márcio Macedo prefeito de Aracaju justamente contra Edvaldo. O partido se deu mal, pois o petista teve apenas 9,55 % e não conseguiu passar para o 2º turno. A esperança do PT é vencer as eleições do próximo ano, de preferência se o adversário de Rogério Carvalho for o prefeito da capital para que haja a revanche da disputa eleitoral de 2020. Danôsse!

Foram às urnas

O vereador Amilton Fontes (PSC) foi reeleito, ontem, presidente da Câmara de Lagarto para o biênio 2023/2024. A reeleição da Mesa Diretora havia ocorrido em abril passado, porém o Ministério Público Estadual advertiu que o pleito estava ilegal porque o vereador Washington da Mariquita (MDB) foi reeleito vice-presidente da Câmara pela terceira vez seguida. Diante disso, aquela eleição foi anulada e feita outra ontem, desta vez sem a participação do emedebista Mariquita, substituído na chapa pelo vereador Marcelo de Denilson (PSD). Marminino!

Filosofia de Britto

Do sergipano Carlos Ayres de Britto, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal: “Cada girassol honrosamente se vê como haste do sol, Espantalho da sombra, parente em linha reta dos que posaram para Van Gogh”. Supimpa!

Primeiro os meus

Aos poucos, o presidente do PSC, André Moura, vai colocando seus aliados no governo de Sergipe. A última contemplada com um cargo comissionado foi a ex-prefeita de Malhador, Elayne de Dedé (PSC). A moça é a nova diretora de Infraestrutura Hídrica e Mecanização Agrícola da Cohidro. Também indicado para o cargo por André, o secretário estadual da Agricultura, Zeca da Silva (PSC), desejou sucesso à aliada: “Acredito que Elayne será de fundamental importância na diretoria da Cohidro”, frisou. Então, tá!

Os lambe-lambes

E a jornalista Cândida Oliveira lançará, no próximo dia 26, o livro “Lentes, Memórias e Histórias: os fotógrafos lambe-lambes em Aracaju (1950-1990)”. Será a partir das 17h da próxima sexta, no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Resultado da dissertação de mestrado em História da jornalista, o livro retrata o trabalho dos profissionais que, através da técnica do lambe-lambe, tornaram a fotografia acessível à maior parte da população no século passado. Legal!

Grana na mão

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou a antecipação do 13º salário dos servidores estaduais, a ser paga no próximo dia 30. A medida visa fomentar o desenvolvimento estadual por meio do volume de recursos injetados na economia local neste fim de ano. Serão R$ 450 milhões investidos, sendo R$ 300 milhões na folha mensal e mais R$ 150 milhões da antecipação do 13º salário. Maravilha!

Turbilhão de problemas

Pré-candidato a presidente da República, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) não esconde a preocupação com a crise vivida pelo país. Segundo ele, “os problemas seguem crescendo e se acumulando no Brasil. Fome, desemprego, inflação e corrupção”. O cidadanista entende que as soluções reais só serão construídas com diálogo, tolerância e ciência, “ou seja, com política de verdade, não essa mistura de desvios, preguiça e boçalidade que testemunhamos”. Misericórdia!

Arma contra a mentira

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz ter encontrado a arma contra a mentira. “Quando me perguntam como lido com as fake news e as especulações, eu sempre respondo da mesma forma: trabalhando e confiando”. Pré-candidato ao governo de Sergipe, Mitidieri afirma que enquanto mais falam, mais ele trabalho. “Já estou acostumado com os desmentidos que os fatos desmentem”, discursa. Home vôte!

Mulheres progressistas

Aracaju sediou, ontem, o 2° Encontro das Mulheres Progressistas. O evento teve a participação das filiadas ao PP em Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Socorro e Itaporanga d’Ajuda. O presidente do partido, deputado federal Laércio Oliveira, participou do encontro, realizado no Cotinguiba Esporte Clube. As participantes assistiram uma palestra feita por Isabel Lisboa e ouviram histórias de superação da prefeita de Divina Pastora, Clara Rollemberg (PP) e da empresária Sônia Dantas. Ah, bom!

Abaixo o preconceito

A Câmara de Aracaju promove, nesta sexta-feira, uma audiência pública com o tema “campanha negros e negras pela vida, contra a violência policial e o genocídio do povo preto”. Marcado para às 9h, o debate virtual e será transmitido pelo Youtube do Legislativo (www.youtube.com/camaradearacaju) e pela TV Câmara Aracaju, canal aberto 5.3. Autor da iniciativa, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) disse que a ideia é discutir as consequências nocivas que o racismo provoca na sociedade e desconstruir toda e qualquer forma de preconceito. Só Jesus na causa!

Noite de autógrafos

A professora doutora Tereza Cristina Cerqueira da Graça lança, nesta sexta-feira, o livro “Meninos, zuadentos, andejus e sibites: o Aribé nos anos 70 e 80”. A noite de autógrafos acontecerá, a partir das 18h30, no Jardim de Infância Garcez Vieira, localizado na Praça Dom José Tomaz, bairro Siqueira Campos, antigo Aribé. No livro, Cristina aborda as trajetórias de artistas sergipanos e conta detalhes dos cinemas, bares, restaurantes, bailes, hi-fis de garagem, escolas e blocos de carnaval, festas juninas, namoros e andejamentos da galera jovem dos anos 70-80 pelos points de Aracaju. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal laranjeirense O Horizonte, em 10 de dezembro de 1886.

* É editor do Portal Destaquenotícias