Revisões solidárias para o Enem acontecem em Aracaju e Estância

Os estudantes sergipanos podem participar, de forma gratuita, das revisões solidárias para o Enem, realizadas pelo Colégio Master e Master Digital. Nesta semana, foram realizadas as edições dos municípios de Lagarto e Itabaiana, onde foram trabalhados os conteúdos relativos ao primeiro dia de prova, que acontecerá no domingo (21). Já nos dias 25 e 26 deste mês, os aulões acontecem nas cidades de Estância e Aracaju, com foco nas disciplinas do segundo dia de prova. Para obter mais informações e se inscrever, basta acessar o site masteraracaju.com.br. Os alunos também podem acompanhar os aulões por meio das transmissões ao vivo que estão sendo realizadas no canal do Master Digital no YouTube.

Em anexo, seguem imagens dos aulões realizados em Itabaiana e Lagarto.

Sobre o Centro de Excelência Master

Experiente na arte de ensinar, o Centro de Excelência Master está localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE) e conta com uma história de 21 anos dedicados à educação. Com infraestrutura pensada para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dentro e fora de sala de aula e um corpo docente formado por destacados profissionais da educação de Sergipe, o Master figura, desde a sua criação, entre as instituições de ensino de maior prestígio no estado. Instituído sobre pilares éticos e culturais direcionados para a formação cidadã, tem como missão promover uma ação educativa integrada e inovadora, capaz de preparar crianças e jovens para atuarem como protagonistas da história contemporânea.

