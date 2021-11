Seduc convoca mais 140 executores de serviços básicos para as escolas estaduais de Aracaju

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou nesta sexta-feira, 19, o segundo edital de convocação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Executor de Serviços Básicos. Ao todo, são mais 140 profissionais que estão sendo convocados para a Diretoria de Educação de Aracaju (DEA). Os aprovados deverão comparecer à sede da DEA, na data e horário marcados, para a entrega da documentação exigida no ato da inscrição.

O diretor de Recursos Humanos (DRH/Seduc), professor Jorge Costa Cruz Júnior, explicou que essa segunda convocação é direcionada apenas para DEA por conta das vagas remanescentes. “Na última convocação, Aracaju poderia convocar 218 profissionais, mas somente 78 foram chamados. Por esta razão, estamos recrutando os 140 que não entraram na primeira lista”, disse ele, informando que a terceira convocação já está sendo providenciada, onde serão contemplados mais municípios.

Ao todo, 20.943 candidatos se inscreveram para o processo Seletivo Simplificado para Executor de Serviços Básicos, disputando um total de 715 vagas para a função. A remuneração mensal para esse cargo é de um salário mínimo vigente. O PSS faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança.

Documentação

Os documentos exigidos são: Atestado de Saúde Ocupacional emitido por Médico do Trabalho (original); Ficha de cadastro (download no site da SEAD); uma foto 3×4; cópias da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor; extrato do PIS/PASEP; Conta Salário do Banese (caso não possua, solicitar: documentos.pss@seduc.se.gov.br); comprovante de residência com CEP válido; Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da SEAD); Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Crimes Eleitorais; Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; Certidão Negativa Penal Estadual; e Certidão Negativa Criminal Federal.

Acesse a lista de convocados:

https://bit.ly/3CxSLFR

Assessoria de Comunicação da SEDUC