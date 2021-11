Sergipe recebe mais de 53 mil doses de vacinas contra covid, da Pfizer, nesta sexta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta sexta-feira, 19, mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19, contendo 53.820 doses da Pfizer. Os imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde chegaram no início da tarde ao Aeroporto de Aracaju. As vacinas são para a aplicação da primeira e segunda dose, segundo a nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde.

O Estado de Sergipe segue avançando com o objetivo de vacinar toda a população alvo definida pelo Ministério da Saúde, que são as pessoas com 18 anos a mais, bem como adolescentes de 12 a 17 anos, além da dose de reforço em pessoas cinco meses após a conclusão do ciclo vacinal.

Conforme o último boletim epidemiológico divulgado na última quinta, 18 , foram enviadas aos municípios 3.582.604 doses. Destas, 1.694.806 foram aplicadas como primeira dose; 1.287.431 como segunda dose; 40.125 como dose única e 121.631 como dose de reforço. No Estado, a cobertura vacinal de primeira dose está em 74,82% e 57,25% sergipanos estão com a imunização completa.

Com objetivo de aumentar a quantidade de pessoas imunizadas, a Secretaria de Estado da Saúde se engaja na campanha de “Mega Vacinação”, com início neste sábado, 20. A campanha é destinada às pessoas que estão com uma das doses em atraso. Além disso, inicia a aplicação da dose de reforço para todas as pessoas de 18 anos e mais, cinco meses após a vacinação completa. A campanha de “Mega Vacinação” segue até o dia 26 de novembro em todos os municípios sergipanos.

