Superintendente do Incra destaca ações de Fábio e Sérgio Reis para pequenos produtores

Em entrevista à Rádio Xingó FM, nesta quinta-feira, 18, o superintendente regional do Incra em Sergipe, Victor Alexandre Sande Santos, ressaltou o trabalho do órgão no estado e como a parceria com o deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) e com o presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, vem beneficiando milhares de pequenos produtores assentados.

“O Incra atende cerca de 15 mil famílias assentadas, são 183 assentamentos dentro do estado, além de 32 comunidades quilombolas. Já entregamos mais de cinco mil títulos provisórios em Sergipe, também títulos definitivos, diminuindo o quadro de assentados aguardando a certificação de propriedade”, disse o superintendente.

Segundo Victor Sande, o trabalho do deputado Fábio Reis é primordial para o desenvolvimento das ações do órgão no estado, principalmente no Jacaré-Curituba . “A partir da solicitação de Fábio Reis e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Governo Federal, através do Incra Sergipe, iniciou neste mês de novembro o processo para titulação de terras visando beneficiar 850 famílias do assentamento Jacaré-Curituba, o maior assentamento da América Latina, entre os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Redondo. Assim, até dezembro iremos entregar 350 títulos no Jacaré-Curituba. Em 2021 o planejamento deve concluir cem por cento da entrega de títulos”, explanou.

Sande citou outros benefícios trazidos por Reis, inclusive para o município de Lagarto. “Fábio destinou R$ 1,3 milhão para construção de mais de 6 km de estradas em Lagarto, além de seis passagens molhadas. Recurso de R$ 2,2 milhões para convênios com os municípios de Itaporanga e Indiaroba, a fim de pavimentar os assentamentos, beneficiando 70 famílias em Itaporanga e 458 famílias em Indiaroba. A Seagri também foi beneficiada com dois convênios, um para o melhoramento genético bovino na região do Alto Sertão, privilegiando o município de Nossa Senhora da Glória, o outro para plantação da palma forrageira que faz parte da base alimentar dos rebanhos de zonas áridas e semiáridas. Ademais, não posso deixar de agradecer o trabalho do parlamentar, na autarquia do Incra, em conseguir R$ 650 mil para reforma do prédio do órgão em Sergipe, bem como os veículos que Fábio está lutando para aumentar a frota do Incra”, destacou.

Conjuntamente, Sande mencionou as ações do presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, em benefício dos assentados. “Sérgio esteve em Brasília e buscou investimentos para os assentamentos sergipanos através de reunião com o presidente nacional do INCRA, Geraldo Melo Filho, inclusive, com a possibilidade de melhorar a produção de alimentos orgânicos em Sergipe”, ressaltou.

Por fim, o superintendente agradeceu ao deputado federal Fábio Mitidieri, Sebrae, Governo de Sergipe, Emdagro e Cohidro pelas contribuições no desenvolvimento dos assentamentos em Sergipe.

Foto assessoria

Por Ítalo Duarte