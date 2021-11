Um incêndio foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) dentro de um ferro velho localizado na Avenida Osvaldo Aranha, em Aracaju.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e está no local tentando debelar as chamas e apagar o fogo.

Não houve vitimas, sendo registrado apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que policiais estão organizando trânsito na região.

Foto redes sociais

Com informações do radialista Jailton Santana