“Voltamos de Brasília com a sensação de dever cumprido”, diz prefeito

A semana do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, foi uma verdadeira peregrinação na capital brasileira. Desde a última terça-feira (16), o gestor encontrava-se em Brasília com o objetivo de conseguir mais um montante de recursos para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Em sua primeira ação, Adailton esteve em audiência com a senadora Maria do Carmo. Na pauta, foi discutida a possibilidade da senadora viabilizar mais recursos para o Centro de Equoterapia de Itabaiana, que será uma referência nacional. A senadora recebeu a proposta com bastante entusiasmo e prometeu ajudar ainda mais nesta causa.

Outro momento do prefeito em Brasília foi a reunião com a diretoria do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) onde foi tratado novamente sobre a construção da Escola Municipal 30 de Agosto e da Escola Municipal Clara Meireles Teles, além da escola-creche no bairro Queimadas.

“Voltamos, mais uma vez, com boas novidades para o povo itabaianense. Conseguimos recursos para importantes iniciativas no município que são de suma importância para a sociedade. Em mais uma ida nossa à Brasília, voltamos com a sensação de dever cumprido”, disse o prefeito.

Estiveram com o prefeito durante a viagem: a chefe de gabinete do município e primeira-dama, Érica Sousa; o secretário de comunicação, Chiquinho Ferreira; o assessor especial do prefeito, Alberto Cerqueira.

Guarda Municipal

Já em terras sergipanas, e ainda no aeroporto, o prefeito Adailton Sousa, acompanhado do diretor geral da Guarda Municipal de Itabaiana, Gleison Parente Pereira, assinou o termo de cooperação técnica entre o Governo de Itabaiana e a Secretária de Segurança Pública que autoriza o início do Curso de Manuseio e Emprego de Arma de Fogo (MEAF). Irão participar do curso 16 guardas municipais.

Confira abaixo os parlamentares e o novo montante de recursos para Itabaiana.

Deputado federal Laércio Oliveira- indicou uma Emenda de Bancada no valor de R$ 4 milhões para pavimentar diversas ruas no bairro Oviêdo Teixeira.

Deputado federal Fábio Henrique- destinou R$3 milhões para Habitação de Inclusão Social.

Deputado federal Bosco Costa-destinou R$10 milhões para Habitação de Inclusão Social.

Senadora Maria Do Carmo- destinou R$800 mil para a segunda etapa do Centro Equoterapia.

Deputado federal Valdevan 90- destinou R$ 400 mil para Transferência Especial, além de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica via Denocs.

Por Sérgio Teles