“O Descomplicador” volta com dicas de como economizar energia

Segunda temporada já está disponível no canal do YouTube da Energisa

Querendo dicas de como economizar energia elétrica? Ou quer entender se dá para pagar a conta de luz no fim de semana? A nova temporada do “O Descomplicador”, websérie protagonizada pelo ator Paulo Vieira, estreia essa semana focada em ajudar os consumidores que querem reduzir o consumo de energia em casa, com o mesmo tom descontraído dos primeiros episódios. Dessa vez, porém, ele não está sozinho: Paulo vem acompanhado pela mãe, D. Conceição, que é a inspiração de muitos dos seus personagens.

Com uma linguagem leve, educativa e divertida, o humorista interpreta o personagem que esclarece conceitos e informações sobre energia que estão presentes no dia a dia dos consumidores da empresa, que atua em 11 estados brasileiros. A primeira temporada da websérie teve seis episódios falando sobre a composição da conta de luz, sobre como variações de consumo acontecem, entre outros. Todos os episódios estão disponíveis no site www.descomplicador.com.br.

“O Descomplicador mudou nossa forma de falar com o público e essa nova etapa materializa a nova forma da empresa dialogar com seus clientes, através de linguagem simples e descomplicada, apostando no grande alcance das mídias digitais. Além disso, ter Paulo Vieira como nosso representante é vencedor, gera identificação e humor na mensagem”, afirma Bruna Frias Rodriguez, gerente de Experiência da Marca do Grupo Energisa.

Representante da nova geração de humoristas brasileiros, o ator Paulo cresceu em Palmas, no Tocantins, um dos estados atendidos pela Energisa.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas