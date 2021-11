Zezinho Sobral destaca importância dos Hospitais Filantrópicos para fortalecer o SUS em Sergipe

Defensor do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para a garantia da assistência aos usuários sergipanos, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou nesta sexta-feira, dia 19, do Primeiro Encontro dos Hospitais Filantrópicos de Sergipe, realizado pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópico (Federase). O evento teve como objetivo qualificar os serviços assistenciais de saúde, debatendo com profissionais e representantes do Ministério da Saúde, Ministério Público e Confederação das Santas Casas.

“Sempre é necessário discutir questões de avanços das unidades filantrópicas, buscando apoio na sociedade para empreender, qualificar e aprimorar cada vez mais os serviços que são de excelência apresentados pelos hospitais na rede SUS. Acompanho o trabalho dos hospitais filantrópicos de Sergipe e reconheço a importância de todos para a manutenção da assistência. Precisamos valorizar as casas filantrópicas”, destacou Zezinho Sobral.

Durante a explanação na cerimônia de abertura, o deputado apontou que é essencial a união de todos para defender as instituições filantrópicas sergipanas e a valorização dos profissionais. “Todos os hospitais integram a rede SUS e prestam serviços de excelência, com resolutividade. Os hospitais filantrópicos sempre foram e sempre serão importantes. Nosso mandato está sempre a serviço das instituições e de portas abertas para o diálogo, apoio e intermediações. A saúde é feita de gente que cuida de gente e, durante a pandemia, os hospitais filantrópicos com suas equipes exerceram um papel de relevância na resolutividade, na execução de protocolos e salvando muitas vidas”, reforçou Zezinho Sobral.

Fundada em 20 de outubro de 2020, a Federase é composta pelo Hospital de Cirurgia, Hospital Santa Isabel, Hospital São José e Hospital Nossa Senhora da Conceição. O encontro marcou o aniversário de um ano da instituição, destacando ações de fortalecimento das instituições do terceiro setor da área da saúde em Sergipe. A Federase tem como presidente a enfermeira e interventora judicial do Hospital Cirurgia, Márcia Guimarães.

“O deputado Zezinho Sobral sempre foi um grande parceiro da saúde pública. Agradeço a presença dele no Encontro e, principalmente, por colocar-se à disposição de todas as unidades e da Federase para o crescimento e o fortalecimento da filantropia em Sergipe. Agradecemos, também, pela indicação de Emendas Impositivas para a compra de um arco cirúrgico e uma mesa cirúrgica para o Hospital de Cirurgia. Esse apoio fará muita diferença para mantermos a assistência aos pacientes e usuários do SUS em Sergipe”, celebrou Márcia Guimarães.

O Primeiro Encontro dos Hospitais Filantrópicos de Sergipe contou com as palestras “A importância do Projeto ONG Transparente no Terceiro Setor e a sua relação com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, com a promotora Ana Paula Machado do Terceiro Setor do MPE e Ana Carolina Teles, especialista em (LGPD); “Como o Ministério da Saúde pode fortalecer a assistência nas entidades filantrópicas e Santas Casas”, com Tiago Rangel, superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe; “Os desafios da gestão da assistência materno infantil nas entidades filantrópicas”; e “Papel da CMB no fortalecimento das filantrópicas”, com o vice-presidente da CMB, Flaviano Feu Ventorim.

Da asseccoria, com informações da Federase