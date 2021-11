Laranjeiras e Consórcio Público da Grande Aracaju realizam ação

Nesta sexta-feira, 19, a Prefeitura de Laranjeiras, através da Secretaria de Meio Ambiente e o Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju (CONSBAJU), realizaram ação ambiental, no bairro Quintalé, entre elas, coleta de resíduos sólidos (Lixo), plantio de diversas espécies de árvores, limpeza geral de acesso ao campo de futebol, capina e roçagem com marcação do espaço de esportes.

A ação contou com a participação da equipe do setor de esportes, da comunidade local e equipe de limpeza da Torre, que ajudou na coleta de resíduos que estavam jogados à margem do Rio Cotinguiba e manguezal, poluindo assim o meio ambiente.

De acordo com a representante da comunidade, Sra. Marluce, essa ação ajudará bastante aos moradores. “Agora, as atividades esportivas poderão ser retomadas no campo de futebol, fazendo com que tenhamos um espaço de lazer e que também gera uma renda extra para as pessoas que vendem lanches, picolé, água, etc”, disse.

O superintendente do CONSBAJU, Evaldino Calazans, que esteve presenta à ação, destacou a importância da participação da comunidade. “Vi o empenho de todos os participantes, fortalecendo cada vez mais o zelo e cuidado com o meio ambiente. Durante a ação, foi coletado mais de 200Kg de lixo, onde foi depositado em aterro sanitário”, acrescentou.

Foto assessoria

Midiando Comunicação