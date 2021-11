DHPP elucida homicídio ocorrido no conjunto Jardim II e divulga imagens de envolvidos

A investigação sobre o homicídio qualificado que vitimou Isaac Bispo dos Santos foi conclúida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) nesta sexta-feira, 19. O crime ocorreu na tarde do último dia 29 de maio, na Rua I, do conjunto Jardim II, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as investigações, quatro homens chegaram num veículo e efetuaram disparos de armas de fogo contra a vítima, que estava num depósito de bebidas. Isaac foi atingido e encaminhado à unidade de saúde do próprio conjunto, mas já chegou ao local sem vida. Durante o crime, uma segunda pessoa também foi atingida pelos disparos, e sobreviveu.

A partir de diligências investigatórias realizadas pelo DHPP, com o auxílio da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar, concluiu-se que Leniton dos Santos Bezerra, conhecido como “Capitão Gancho”, Jeferson da Silva Santos, de apelido “Dinho”, e Jailton de Andrade Santos, também identificado como “Novato” ou “Mago”, são os suspeitos do homicídio qualificado.

A polícia chegou ao quarto envolvido no crime, mas ele foi vítima de homicídio no dia 30 de maio de 2021. Em decorrência do que foi apurado, o DHPP representou pela prisão preventiva dos suspeitos, tendo sido decretada pela Justiça.

No momento, a Polícia Civil trabalha para localizar os três suspeitos, que se evadiram dos seus respectivos endereços. Assim, informações sobre o paradeiro deles podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP