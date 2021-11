Câmaras registram meteoro explosivo que passou por cidades de Sergipe, Bahia e Pernambuco

Ao menos 11 municípios da Bahia, de Sergipe e de Pernambuco registraram a passagem de meteoro na noite desta quinta-feira (18). Os registros foram feitos nos municípios baianos de Iguaí, Irecê, Curaçá, Seabra, Salvador, Paulo Afonso e Feira de Santana. Câmeras também flagraram o fenômeno em três cidades de Sergipe: Aracaju, São Crisóvão e Monte Alegre de Sergipe, além de Santa Maria da Boa Vista, no estado de Pernambuco.

As imagens podem ser vistas no site do Clima ao Vivo.

Segundo o astrônomo e diretor da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon, na sigla em inglês), Marcelo Zurita, asteroides, meteoros e cometas orbitam o Sol em uma velocidade altíssima, entre 40 mil e 266 mil quilômetros por hora.