Empreendedorismo feminino é tema do segundo encontro de Mulheres Progressistas em Sergipe

Um clima de descontração e alegria tomou conta do Clube Cotinguiba, em Aracaju, na noite desta quinta-feira, 18, com a realização do 2° Encontro de Mulheres Progressistas. A ação faz parte do trabalho de filiação do partido com a promoção de atividades que valorizam e promovem a inclusão da mulher na nossa sociedade. O evento contou com a presença do deputado federal Laércio Oliveira (PP) e a senadora Maria do Carmo Alves.

Nesta segunda edição, ocorreram palestras de mulheres que são destaque, mostrando exemplos de superação e liderança feminina. O deputado federal Laércio Oliveira parabenizou todas as presentes e defendeu uma maior participação das mulheres na política. “A gente precisa, no exercício da política, de pessoas que queiram transformar, e ninguém melhor para transformar do que as mulheres. Nestes encontros nós temos feito um chamamento para que as mulheres se filem e participem ativamente da política. E tem sido surpreendente a maneira como elas têm recebido esses eventos”, disse.

A coordenadora Regional do Progressistas Mulheres, Glória Sena, falou sobre a importância das mulheres empreender e assumir desafios. “Foi um exemplo muito positivo de como nós, mulheres, poderemos participar ativamente da política. Esses encontros são um incentivo especial à filiação de novas mulheres, pois o partido está buscando a participação delas na política. Contamos com os mais diversos segmentos de mulheres, então foi gratificante e produtivo. O deputado Laércio mais uma vez dando maior incentivo para que mais mulheres participem dos desafios que é estar fazendo gestão em frente as políticas públicas”, comentou.

Empreendedorismo feminino

Uma das palestrantes foi a empresária do ramo de gastronomia e varejo, Sônia Regina, que tem 24 anos de atuação no mercado. Para ela, contar um pouco da sua história serviu para incentivar outras mulheres ao empreendedorismo. “Eu amei estar falando sobre a minha história para essas mulheres, que inspiram, que tem desejo de vencer na vida. Para mim isso é maravilhoso. Tenho absoluta certeza que acrescentei muito na vida delas”, disse.

A influencer digital Isabel Lisboa, que proferiu uma palestra sobre o empoderamento feminino, destacou a iniciativa do partido Progressistas. “A iniciativa de criar uma ala feminina e de impactar mulheres e a possibilidade de realmente mudar a sociedade é muito grande. Eu estou realmente muito empolgada com essa iniciativa porque são pessoas simples aqui que muitas vezes tem uma visão muito negativa da política e agora a partir dessa iniciativa elas vão ter a oportunidade de pensar e cogitar entrar na política de uma forma positiva.

