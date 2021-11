Governador sanciona lei que prorroga e reajusta pagamento do Cartão Mais Inclusão em Sergipe

Benefício é destinado a cerca de 20 mil beneficiários, divididos em grupos, que continuarão recebendo valores entre R$ 130 e R$ 200

O governador Belivaldo Chagas sancionou, nesta sexta-feira, 19, a Lei nº 8.922, que trata sobre a prorrogação e reajuste do benefício Cartão Mais Inclusão – CMais. A ação amplia por mais três meses o pagamento do benefício, que atualmente atende a cerca de 20 mil sergipanos.

Com a medida, nos meses de novembro, dezembro e janeiro, portanto, recebem não só os beneficiários do CMais Permanente, mas também aqueles dos grupos Apoio Emergencial, Autônomos e Informais. Com o reajuste do benefício, o valor pago passa de R$ 100 para R$ 130 mensais, para os cerca de 15 mil beneficiários do CMais Permanente e Apoio Emergencial. Os 5 mil beneficiários que integram o grupo dos trabalhadores informais e autônomos seguirão recebendo R$ 200.

Sobre o CMais

O CMais foi criado pelo Governo com objetivo de atender a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, como forma de amenizar os efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19.

No total, já foram investidos cerca de R$ 39 milhões no Programa, que está em vigor desde abril de 2020. O benefício consiste no pagamento de parcelas entre R$ 130 e R$ 200 a beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), em situação de extrema pobreza, que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal.