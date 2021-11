HNSC participa de 1º Encontro dos Hospitais Filantrópicos de Sergipe

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), situado em Lagarto, participou nesta sexta-feira (19) do 1º Encontro dos Hospitais Filantrópicos, Santas Casas e Entidades Beneficentes de Sergipe 2021, ocorrido no Hotel Sesc em Aracaju.

Organizado pela Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), o encontro teve como finalidade fortalecer e qualificar os serviços assistenciais de saúde prestados pelas unidades hospitalares filantrópicas sergipanas.

A programação do evento contou com palestras de representantes do Terceiro Setor do Ministério Público de Sergipe (MPE), do Ministério da Saúde, da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB) e de hospitais filantrópicos.

A Federase foi fundada em outubro de 2020 com a missão de promover o fortalecimento do trabalho das instituições filantrópicas de Sergipe e de estreitar a atuação junto ao Poder Público, aprimorando os serviços prestados à população através do Sistema Único de Saúde (SUS).

ASCOM – HNSC