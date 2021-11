Salgado paga primeira parcela do 13º dos servidores públicos

Os servidores públicos municipais de Salgado terminaram a semana com dinheiro na conta. A atual gestão do município, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, depositou nesta sexta-feira, 19 de novembro, a primeira parcela do 13º salário.

Mesmo em meio a dificuldades, a Prefeitura de Salgado garante os direitos dos servidores públicos. E valoriza aqueles que prestam com tanto empenho serviços fazendo o município crescer e se desenvolver.

Além disso, o prefeito Givanildo Costa anunciou nos últimos dias o pagamento do salário atrasado de dezembro de 2020, deixado pela gestão anterior. Um outro compromisso que a atual gestão cumpre em Salgado.

Ascom – Prefeitura de Salgado