Rodrigo Valadares será palestrante no 1º Encontro Conservador

O Secretário Geral Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e presidente estadual em Sergipe, deputado Rodrigo Valadares, é um dos convidados a palestrar no 1º Encontro Conservador do Espírito Santo, no dia 28 de novembro, ás 9 horas, no auditório de uma escola local.

Ao lado do parlamentar, também como palestrantes, estará a presidente do PTB Nacional, Graciela Nienov, o deputado estadual de Santa Catarina, Felipe Estevão, e o especialista em direito eleitoral, Dr. Marcelo Nunes. O pastor Joel Serra, que é presidente do Movimento Cristão Conservador, também já confirmou presença.

Dentre as pautas discutidas, os organizadores fizeram questão de destacar os temas: família, liberdade, Deus, pátria e a vida. A solenidade será gratuita e aberta para os conservadores, com vagas limitadas. Para participar, basta acessar o link https://encontroconservador-es.com.br/cadastro/ e preencher o formulário.

Entusiasmado com o evento, Rodrigo já declarou que está pronto para fazer parte desse grande momento e compartilhar os seus conhecimentos com todos os que estiveram presentes.

Por Luísa Passo