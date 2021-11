Emsurb realiza sorteio do comércio ambulante do Natal Iluminado

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou no final tarde desta sexta-feira, 19, no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), o sorteio entre os 82 inscritos para comercializar durante o Natal Iluminado, na região central da cidade. A iniciativa é uma prática adotada pela empresa em virtude do número de inscritos para os eventos.

Inicialmente, a Emsurb repassou aos comerciantes informações sobre o funcionamento do sorteio eletrônico e orientações sobre a demarcação dos pontos, assim como o horário para ocupação das áreas. Para a festividade, as inscrições englobaram os segmentos de guloseimas (pipoca e algodão doce), brinquedos (pula-pula) e diversos.

“Dos 67 inscritos para a atividade diversos, 42 ocuparam as vagas sorteadas. Já para o segmento brinquedos destinamos duas vagas entre os 15 inscritos. Eles serão instalados, neste sábado, a partir das 9h, na praça Olímpio Campos. Já os vendedores de pipoca e algodão doce serão distribuídos nos ambientes das praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, a partir das 14h”, explicou o diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo.

Contemplada na categoria brinquedos, Mônica Anunciação dos Anjos elogiou a forma democrática adotada para condução do sorteio. “Achei boa a ideia do sorteio eletrônico porque fica mais justo para todos. O Natal Iluminado é um evento muito esperado e atrai muitas pessoas para o Centro, além de ser uma oportunidade de ganhar uma renda extra nessa época”, afirmou ela.

Para Eliane Monteiro, que participará primeira do projeto Natal Iluminado, são boas as expectativas de vendas, “principalmente este ano, que a situação da pandemia está mais controlada”, disse a comerciante de água e refrigerante.

Fiscalização

De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento Emsubr, para evitar situações que envolvam a ocupação irregular dos espaços públicos será disponibilizada, diariamente, uma equipe com seis fiscais.

“A equipe irá atuar das 17h às 23h, por todo o período do evento. Além disso, como forma de inibir a venda de produtos por pessoas não cadastradas, iremos distribuir um cartão identificando aqueles que estão devidamente autorizados para o comércio no local”, acrescentou Bira Rabelo.

