Em Tomar do Geru, Laércio visita unidade de saúde construída com emendas de sua autoria

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) realizou, na manhã deste sábado, 20, uma visita ao município de Tomar do Geru e conheceu a nova Unidade de Saúde Governador João Alves Filho, construída com recursos de emenda de sua autoria. Ao lado do prefeito Pedro Balbino, o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Tiago Rangel, vice-prefeito Gerson de Zé Penteado, secretária de saúde Marinalva Reis e vereadores, Laércio conheceu as instalações da nova unidade, que atenderá os casos de baixa e média complexidade.

A secretária de saúde destacou a importância da nova unidade de saúde para a população e agradeceu a parceria com o deputado Laércio Oliveira. “Este é um equipamento da mais alta importância e de grande utilidade para o atendimento da nossa população. Quero agradece r ao deputado Laércio que sempre contribuiu com nosso município, sempre presente, nunca medindo distância para ajudar Tomar do Geru”, disse a secretária Marinalva Reis.

Ainda no município, Laércio visitou o Mercado Municipal e uma escola. Ele também acompanhou a solenidade que marcou o retorno do prefeito Pedro Balbino ao comando administrativo da Prefeitura, após dois meses afastado por questões particulares. O deputado aproveitou a ocasião para comunicar a todos sua pretensão de disputar uma vaga na chapa majoritária nas eleições de 2022.

“Vim comunicar ao prefeito e a população a nossa disposição de ser pré-candidato a governador do Estado. Tomar do Geru é um município aliado e nós temos desenvolvido, há muitos anos, um trabalho em conjunto em prol da população. Quero desejar a Pedro Balbino um bom retorno aos trabalhos e conte sempre com a gente”, disse Laércio.

O prefeito Pedro Balbino agradeceu a visita. “Nós que agradecemos a sua visita neste momento retorno. Nossa relação tem sido construída saudavelmente, dentro da verdade, de princípios ético e morais que a sociedade deve caminhar. Para Geru e para Sergipe eu digo: que bom Sergipe poder tê-lo como pré-candidato a governador. Não é um projeto pessoal, é coletivo. Espero que o agrupamento do governo estejamos todos caminhando juntos, e construirmos um Sergipe bem melhor”, afirmou o prefeito.

Foto assessoria

Por André Carvalho