Ex-presidiário é morto em toca de tiros com policiais no município de Ilha das Flores

Uma ação integrada realizada na noite dessa sexta-feira (19), por policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE), em parceria com policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ªCIPM), resultou na localização do ex-presidiário e foragido da justiça Felipe Balbino de Araújo, vulgo “Parinã”, de 27 anos, no município de Ilha das Flores.

Segundo as investigações, Felipe era investigado pela tentativa de homicídio ocorrida em fevereiro desse ano, no bairro Santa Maria, quando, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima identificada como Edinelson dos Santos, que acabou sobrevivendo. Ainda esse ano, no mês de junho, o criminoso teria tentado matar três policiais militares durante uma ocorrência no Bairro Santa Maria.

De posse da localização do indivíduo, as equipes se dirigiram até o local para dar cumprimento a dois mandados de prisão em seu desfavor. Durante a abordagem, Felipe acabou reagindo, efetuando disparos contra os policiais. No confronto, ele foi alvejado, mas acabou não resistindo aos ferimentos, evoluindo a óbito logo após entrada no Hospital de Neópolis.

O criminoso era ex-presidiário, sendo detido anteriormente pelo crime de roubo majorado, no ano de 2017.

Fonte e foto SSP