Instituto Banese entrega uma tonelada de alimentos para famílias

O Instituto Banese entregou neste sábado (20), uma tonelada de alimentos não-perecíveis para as famílias dos alunos da Orquestra Jovem de Sergipe, moradores dos bairros Santa Maria e 17 de Março.

A entrega dos kits de alimentos foi realizada no Espaço Cuidar, no Santa Maria, e contou com a presença dos alunos e familiares, da Diretora Administrativa e Financeira do Instituto Banese, Leila Cruz e do coordenador geral da Orquestra, Eder Getirana.

A iniciativa foi idealizada como campanha durante o primeiro concerto próprio da OJSE no Teatro Tobias Barreto, onde alimentos foram arrecadados na entrada como forma de ingresso. Além do evento, funcionários do Instituto contribuíram com doações.

“Poder contribuir e apreciar o primeiro concerto da Orquestra Jovem de Sergipe no TTB foi emocionante, mais uma prova de que o trabalho e empenho de todos os profissionais envolvidos ao longo dos 7 anos de sua existência tem gerado bons frutos. E distribuir os alimentos arrecadados em função desta apresentação para famílias de alunos tem um gostinho especial”, conta Leila Cruz.

A OJSE é um projeto de inclusão social do Instituto Banese e Governo de Sergipe, com o patrocínio da empresa Energisa, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de apoio do Banese e do Banese Card, e com o apoio do Instituto Marcelo Déda, da Prefeitura Municipal de Aracaju e do Instituto Rahamim.

Atualmente atende 270 crianças e adolescentes, proporcionando a iniciação e o aprimoramento musical, promovendo um encontro com a música clássica, e abrindo portas para a profissionalização.

Para a realização do concerto contou com o apoio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe – Funcap, além das empresas Solar Coca-Cola, Gráfica Editora J. Andrade, Fusão Comunicação Visual e Interative Agência Digital.

Instituto Banese

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S.A. – SEAC -, empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

A instituição mantém diversos projetos permanentes e temporários na área de responsabilidade social no âmbito cultural, educacional, esportivo, ambiental, científico e tecnológico, possibilitando transformação social e o desenvolvimento sustentável.

Foto assessoria

Por Ayalla Anjos