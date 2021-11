Luciano Bispo prestigia abertura do X Encontro Nacional de Peregrinos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), prestigiou na noite dessa sexta-feira (19), no Hotel Del Mar, na Orla de Atalaia em Aracaju, a solenidade de abertura do X Encontro Nacional de Peregrinos, realizado de dois em dois anos. O evento segue até o dia 23 e deveria ter sido realizado em 2020, mas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), teve que ser adiado.

Ancelmo Rocha, um dos organizadores do evento em Sergipe, e autor do livro “Caminhos da Santa Dulce dos Pobres em versos”, entende que esta oportunidade é um grande passo para a promoção do turismo religioso e de aventura em Sergipe. Ele também agradeceu o apoio dado pela Assembleia Legislativa, em especial pelo presidente Luciano Bispo.

“Fico feliz por conseguir realizar este evento e pela participação expressiva do deputado Luciano Bispo. Esse caminho trilhado por Santa Dulce dos Pobres, numa peregrinação de Itabaiana, onde há o registro do primeiro milagre da Santa, até Salvador (BA) tem 462 km que serão divididos em 26 etapas. Temos aqui peregrinos que vieram do Mangue Seco até aqui. Precisamos explorar nosso potencial turístico”, defende o organizador.

Em seguida, Ancelmo disse que o litoral norte da Bahia já se profissionalizou e que o Estado formalizou um consórcio com oito municípios. “Também temos oito municípios (Aracaju, Itabaiana, Areia Branca, São Cristóvão, Estância, Itaporanga, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras) que precisam buscar um consórcio também para a gente promover esse caminho de Santa Dulce dos Pobres. Não podemos perder esta oportunidade de promover o turismo religioso, turismo de aventura”.

“Esse pessoal presente aqui vai conhecer nossa gastronomia, nosso folclore, nossa cultura. A Alese está apoiando, mas estamos falando de pessoas que vão ficar aqui uns 20 dias, mesmo após o evento, conhecendo Xingó, a renda irlandesa de Divina Pastora. Vão para Laranjeiras, para a feira de Itabaiana, para São Cristóvão. São pessoas acostumadas a viajar pelo mundo inteiro e que já estão elogiando o nosso atendimento. É dinheiro circulando, movimentando nossa economia”, completou Ancelmo.

Por sua vez, o presidente Luciano Bispo parabenizou Ancelmo pelo esforço em trazer este evento para Sergipe. “São cerca de 300 peregrinos que estão aqui em Sergipe, conhecendo nosso potencial e querem conhecer essa peregrinação de Santa Dulce. Isso tem um valor gigante para o nosso turismo religioso e a gente fica na torcida que eles gostem e voltem mais vezes. Esse tipo de atividade vem crescendo em todo o mundo; os europeus adoram e nós temos que impulsionar o nosso turismo”.

Pároco José Lima Santana

O pároco da Igreja Santa Dulce dos Pobres, José Lima Santana, também presente na solenidade, pontuou que esta é uma grande oportunidade para a implementação do caminho da Santa. “Que os peregrinos do mundo inteiro, em qualquer época, possam ser estimulados a conhecerem os caminhos de Santa Dulce dos Pobres. Que seja percorrido por todos aqueles que têm fé em Deus e que querem pedir a intercessão da nossa Santa”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte