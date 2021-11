Operação conjunta fecha ponto de tráfico e prende casal em Itabaiana

Policiais civis do Departamento de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana, em operação conjunta com policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos do 3º Batalhão da Polícia Militar (Getam/3ºBPM), desativaram, na tarde dessa sexta-feira (19), um ponto de tráfico de drogas localizado no Bairro São Cristóvão,município itabaianense. Na ação, um casal foi preso em flagrante.

Segundo relato policial, a dupla, identificada como Maycon de Jesus Vieira, conhecido como “Baixinho”, e Milena de Jesus Damascena, estavam sendo investigados há um ano pelo comércio ilícito de entorpecentes na região conhecida como “Inferninho”. De posse das informações, as equipes se dirigiram até a localidade, momento em que flagraram o casal comercializando o material ilícito.

Na ação, foram apreendidos 78 pinos contendo cocaína, 27 pedras de crack, dois papelotes com maconha, além de quatro munições calibre 32, um simulacro de arma de fogo e certa quantia em dinheiro.

Ante o exposto, o casal foi levado para a Delegacia. Ambos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de arma de fogo.

Fonte e foto SSP